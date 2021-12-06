Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram

Публикация спикера Госдумы Вячеслава Володина, в которой он попросил обратной связи у подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, набрала миллион просмотров в Telegram. Об этом свидетельствуют данные его канала в мессенджере.

Пост, в котором Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов, набрал более 720 тысяч комментариев. В публикации спикер Госдумы подчеркнул, что парламенту важно получить обратную связь от россиян.

Ранее сообщалось, что публикация спикера Госдумы стала самой популярной в Telegram по числу откликов. Исследователи TGStat отметили, что до этого в мессенджере уже были посты с 600 тысячами комментариев, однако они были экспериментальными.

До этого пост спикера Госдумы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле приветствуются любые способы получения достоверной обратной связи от населения.

Публикация о QR-кодах появилась в Telegram-канале Володина 24 ноября. В посте он рассказал, что законопроекты о введении кодов обсудят на площадке трех комитетов и во всех фракциях Госдумы. По словам спикера, властям важно получить обратную связь, и по этой причине он решил открыть комментарии к посту. Менее чем за сутки публикация политика собрала более 250 тысяч комментариев.