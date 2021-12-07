В России оценили высказывание МОК по поводу бойкота США Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет своими заявлениями подтверждает политическую нейтральность и беспристрастность. Так в беседе с «Лентой.ру» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы России Светлана Журова оценила комментарий МОК по поводу решения США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Ранее МОК прокомментировал заявление Белого дома об отказе американского руководства посещать Олимпиаду в Пекине. Представители организации уточнили, что уважительно относятся к решению Вашингтона. В МОК объяснили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны. В вопросе дипломатического бойкота Олимпиады МОК решил сохранять политический нейтралитет.

Решение США не должно беспокоить МОК

Своими заявлениями МОК доказывает свою политическую нейтральность и беспристрастность, высказалась Журова. По большому счету, организации не интересно, кто, куда и зачем поедет, если речь не идет о спортсменах, добавила политик.

«Это вообще, честно говоря, не входит в их полномочия интересоваться, какие руководители стран приедут на Олимпийские игры. Это обычно беспокоит страну, которая принимает Игры. Им это интересно, статусно, важно. Это некое признание. МОКу это совершенно безразлично. Политика их не касается, им бы было важно, если бы бойкот объявили спортсмены. Это было бы уже зоной их ответственности. Им такие скандалы совершенно не нужны. Если США представит свою команду в полном составе, то МОК за это будет благодарен, потому что без США будут неполные Олимпийские игры. Я уверена, что это интересует МОК намного больше, чем [то], приедет президент США на Олимпийские игры в Пекин или нет», — поделилась своим мнением Журова.

По ее мнению, в решении США есть «призыв к демонстрации». «Они призвали союзников бойкотировать Олимпийские игры и сейчас посмотрят, кто же их союзник. Вот как-то так это выглядит для меня по крайней мере. В этом чувствуется подтекст», — подвела итог политик.

Об отказе американских политиков ехать на Олимпиаду в понедельник, 6 декабря, рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки. При этом американские спортсмены смогут принять решение об участии в международных соревнованиях самостоятельно. Псаки уточнила, что члены национальной команды США могут не сомневаться в полной поддержке властей. Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон не обсуждал свое решение с союзниками и предоставляет им возможность самим принять решение об участии или неучастии в мероприятиях в Китае.