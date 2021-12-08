Российского мэра уличили в ретуши фото с люксовыми часами после поездки в Чечню

Журналисты уличили главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в редактировании фотографий из рабочей поездки в Чечню. На ретушь снимков, опубликованных в конце ноября, обратило внимание издание «Блокнот Ростов».

Авторы материала заметили разницу в публикациях по итогам встречи Логвиненко с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, в ходе которой они обсудили вопросы взаимодействия в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Так, на видеозаписи и фото, размещенных на сайте мэрии чеченской столицы, видно, что на руке главы Ростова-на-Дону присутствуют часы. При этом на аналогичной серии снимков в Instagram-аккаунте Логвиненко люксового аксессуара не видно.

Источник издания предположил, что запечатленные на фото часы — это швейцарские Breguet Marine Royale, корпус которых изготовлен из 18-каратного белого золота. На специализированном сайте их можно купить за 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), а в ритейле их цена составляет 47,3 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей).

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону порталу 161.RU заявили, что Логвиненко принял решение убрать часы с фотографий, так как не считает нужным выставлять свою состоятельность напоказ. «Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках», — пояснили там.

Отмечается, что Логвиненко официально является одним из самых богатых чиновников Ростовской области. По итогам 2020-го он задекларировал доход 14,3 миллиона рублей. Такую сумму, объяснили тогда в администрации, он заработал на ценных бумагах. Кроме того, по утверждению пресс-службы, еще до прихода в администрацию у Логвиненко был капитал более 100 миллионов рублей.

Год назад главу администрации Ростова-на-Дону уже замечали в дорогих аксессуарах. Так, на отчете о завершении работ в парке Собино он выступил перед журналистами в шарфе с логотипом Gucci — журналисты выяснили, что на тот момент на сайте ЦУМа подобный элемент гардероба стоил почти 30 тысяч рублей.