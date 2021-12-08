Гришковец назвал возможную причину отклоненного иска Земфиры

Писатель Евгений Гришковец назвал возможную причину отклоненного иска певицы Земфиры. Об этом сообщает «Газета.Ru»

Гришковец считает, что Останкинский суд Москвы отклонил иск из-за принесенных им извинений. «Наверное, это могло повлиять на суд, судью — в том плане, что я не занимаю конфронтационную позицию и готов к диалогу. Как к этому отнеслась сама Земфира — не знаю. Был готов извиниться лично, но контактов не было», — отметил писатель.

Он пояснил, что в настоящее время находится на гастролях, поэтому не знает подробностей решения суда. Гришковец признался, что рад окончанию судебных разбирательств.

Поводом для обращения певицы в суд послужило высказывание Гришковца по поводу ее альбома «Бордерлайн». Он назвал Земфиру «наркоманкой», а ее песни — «наркоманскими».

18 июня стало известно, что Земфира обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. По ее словам, высказывания Гришковца «носили порочащий характер», а также негативно повлияли на ее репутацию. Она потребовала взыскать с автора 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также признать его слова не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть их.

Гришковец позже заявил, что сожалеет о своих словах. В своем видеообращении он подчеркнул, что его высказывания о Земфире были неосмысленными и спонтанными.