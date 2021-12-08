Журова одной фразой описала конфликт между Плющенко и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о конфликте тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Его слова приводит Sport24.

Депутат посчитала, что соперничество специалистов приведет к тому, что российские фигуристы завоюют большое количество медалей. Она описала их конфликт фразой «Пусть воюют». «Сегодня в российском фигурном катании огромная конкуренция. Это хорошо, что есть такие разные лагеря», — подчеркнула Журова.

6 декабря продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером. Она заявила, что такого статуса наставница сможет добиться в том случае, если ее спортсмены пройдут несколько Олимпийских игр.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.