Слова Рудковской о Тутберидзе сочли «дешевой и мелкой завистью»

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев осудил продюсера Яну Рудковскую за слова в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

Лайшев посчитал высказывание Рудковской проявлением «дешевой и мелкой зависти». Он призвал продюсера добиться сопоставимых результатов и только после этого критиковать Тутберидзе.

В интервью с изданием «Спорт-Экспресс» Рудковская отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером. Она заявила, что такого статуса наставница сможет добиться в том случае, если ее спортсмены будут проходить несколько Олимпийских игр.

Ученицы Тутберидзе неоднократно становились призерами международных стартов. В частности, Алина Загитова завоевала золото на Олимпиаде в Пхенчхане, становилась чемпионкой мира и Европы.

Рудковская — жена двукратного олимпийского чемпиона в одиночном катании Евгения Плющенко. Пара воспитывает сына, который также занимается фигурным катанием.