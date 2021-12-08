Российская фигуристка-чемпионка из группы Тутберидзе стала тренером в 16 лет

Фигуристка-чемпионка из группы Этери Тутберидзе Алена Канышева стала тренером в 16 лет

Российская фигуристка Алена Канышева, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, стала тренером в 16 лет. Об этом сообщается в Instagram спортивной школы «Лига Фигурного Катания».

«Алена Дмитриевна работает со старшей и младшей спортивной группой филиала в СК "Молодежка"», — говорится в сообщении. Представители школы уточнили, что Канышева будет выполнять функции помощника тренеров.

В январе 2020 года спортсменка объявила, что уходит из одиночного катания из-за травмы, мешающей исполнять сложные прыжки. Канышева перешла в танцы на льду и стала выступать в паре с Андреем Пылиным. Вместе они выиграли международный турнир Ice Star.

Лучший результат в карьере фигуристки — третье место в финале юниорского Гран-при в сезоне-2018/2019. Также она становилась чемпионкой международных соревнований Tallinn Trophy-2016 и Golden Bear of Zagreb-2018.