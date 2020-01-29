Ученица Тутберидзе в 14 лет ушла из одиночного катания

Российская фигуристка Алена Канышева в Instagram объявила об уходе из одиночного катания. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе продолжит карьеру в танцах на льду.

По словам Канышевой, в 2018 году она получила травму, из-за которой не может исполнять прыжки. При этом ранее спортсменка владела четверным тулупом, который дался ей под руководством Тутберидзе. Нынешний сезон 14-летняя фигуристка пропускает.

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Канышева — бронзовый призер финала юниорского Гран-при в сезоне-2018/2019. Она является воспитанницей Тутберидзе, в группе которой также занимаются Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занявшие весь пьедестал на последнем чемпионате Европы. До приостановки карьеры у тренера работала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Оценивая итоги европейского первенства, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.

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