Коломойского убрали из наблюдательного совета крупного украинского телеканала

На Украине олигарха Игоря Коломойского убрали из состава наблюдательного совета телеканала «1+1». Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил необходимые лицензии для компании, сообщили в «Детектор медиа».

Канал «1+1» является одним из самых популярных телевизионных медиа на Украине. По собственной информации «1+1», он занимает место в тройке ведущих каналов с крупной долей в 9,1 процента зрителей в стране. Основным владельцем канала является одноименный холдинг, который в свою очередь принадлежит Коломойскому.

В пресс-службе медиа объяснили, что заявление олигарха о выходе из состава наблюдательного совета было подписано и одобрено еще в мае 2021 года. При этом решение по обновлению лицензий оказалось принято украинскими чиновниками одновременно с подготовкой специальных правил, касающихся деловой репутации СМИ.

Телеканал «1+1» известен также многолетним сотрудничество со студией «Квартал-95», одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, еще будучи актером, Зеленский исполнял главную роль в популярном сериале «Слуга народа», который показывали на канале в 2015-2019 годах.

Ранее на Украине депутаты приняли закон о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.