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Украина утвердила правительственный план по борьбе с олигархами

Кабинет министров Украины принял план мер против злоупотреблений олигархов
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Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украина на правительственном уровне начала борьбу с олигархами. Кабинет министров на заседании 24 ноября утвердил план мер против злоупотребления влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главной мерой, предусмотренной планом, является запуск реестра олигархов — перечня лиц, против которых и будут действовать нормы закона. Согласно плану, этот реестр подготовит совет национальной безопасности Украины к апрелю 2022 года. Похожие поручения даны украинскому антимонопольному комитету — ведомство до декабря 2022 года должно ввести обязательную государственную регистрацию лоббирования и государственный реестр лоббистов.

Кабинет министров уделил особое внимание владельцам средств массовой информации. Совет по вопросам телевидения и радиовещания в декабре 2021-го разработает правила проверки деловой репутации покупателя СМИ. А до декабря 2022 года планируется принять закон о медиа, зарегистрированный в Верховной Раде еще летом 2020-го, вводящий ряд запретов для олигархов в информационное законодательство страны.

Кроме того, украинское правительство намерено до сентября 2022 года разработать законопроект, минимизирующий влияние олигархов на политические партии. План также предусматривает разработку системы более внимательного мониторинга финансовых операций олигархов.

Правительственный документ утвержден в соответствии с недавно принятым законом о «деолигархизации», запрещающим богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Закон против влияния олигархов внес в Раду лично президент Украины Владимир Зеленский, а голоса за него отдали преимущественно члены правящей партии «Слуга народа».

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