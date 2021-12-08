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В США начнут наказывать за отсутствие темнокожих в футбольных клубах

В американской MLS ввели правило приоритетного найма темнокожих сотрудников

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Руководство североамериканской Главной лиги футбола (MLS) внесло изменения в политику разнообразия при найме сотрудников в клубы. Заявление приводится на сайте организации.

В MLS заявили, что ввели правило для приоритетного найма темнокожих кандидатов. Теперь в список кандидатов на открытую вакансию должно входить два или более небелых кандидата, один из которых должен быть темнокожим. За первое нарушение нового правила клуб будет оштрафован на 50 тысяч долларов, за второе — на 100 тысяч, за третье и последующие — на сумму более 100 тысяч долларов.

В августе 2021 года ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета захотели лишить преимущества белые фигуры в шахматах. Специалисты предложили предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых.

Спортсмены не впервые проводят акции против расизма. Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Анастасия Борисова
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