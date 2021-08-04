В США и Англии захотели лишить преимущества белые фигуры в шахматах

Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета захотели лишить преимущества белые фигуры в шахматах. Об этом сообщает The Sunday Times.

Специалисты предложили предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых. По их мнению, это должно устранить преимущество, которым пользуются те, кто играет белыми фигурами. Отмечается, что в 64 процентах случаев выигрывает игрок, сделавший первый ход, то есть играющий белыми фигурами.

В июле 2020-го чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов. По его мнению, уровень общеобразовательной системы в африканских странах был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.

За месяц до этого австралийская радиокомпания ABC назвала проявлением расизма тот факт, что в шахматах по правилам белые фигуры ходят первыми. Позицию журналистов раскритиковали чемпионы мира Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. По словам гроссмейстеров, такое утверждение — проявление маразма.

