Модель потратила миллион рублей на пластику и решила вернуть прежнее лицо

Модель из Нью-Йорка потратила больше миллиона рублей на пластические операции и спустя несколько лет решила вернуть обратно свою прежнюю внешность. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

21-летняя Кэндис Клосс (Candice Kloss) рассказала, что начала преображение в 19-летнем возрасте, чтобы добиться кукольного лица. Однако через несколько лет она признала, что зашла слишком далеко, поскольку едва могла вспомнить свои первоначальные данные. «Я поняла, что нет смысла продолжать оперировать свое лицо, поскольку процедуры уже не делали меня красивее. Напротив, я стала выглядеть гораздо старше», — добавила она.

По словам блогерши, в общей сложности на все операции она потратила 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). На данный момент она находится в процессе восстановления природной внешности: девушка уже удалила филлеры, которые были введены в ее скулы, подбородок и губы.

Клосс подчеркнула, что не жалеет о своем опыте, однако устала выглядеть «фальшиво». «Теперь хочу быть естественной красавицей. Я избавилась от филлеров и теперь чувствую себя намного лучше. Я забыла, как выглядит мое лицо без наполнителей! Родители поддержали мое решение», — пояснила она.

В ноябре зависимая от филлеров девушка показала свою внешность после четырех лет инъекций. На размещенных в сети кадрах 22-летняя Нив продемонстрировала свое лицо до и после введения инъекций. На снимках видно, как менялись ее губы в течение четырех лет, во время которых она регулярно добавляла в них по одному миллилитру вещества.