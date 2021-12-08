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Основатель Gulagu.net заявил о возврате силовикам морального права пытать

Правозащитник Осечкин: ФСИН пытается криминализировать деятельность заключенных

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

ФСИН пытается вернуть силовикам моральное право на пытки, криминализируя деятельность заключенных. Об этом в среду, 8 декабря, заявил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Осечкин сообщил, что, по его данным, в ряде регионов «раскручивается оперативная комбинация», связанная с криминализацией деятельности заключенных, чтобы вернуть спецназу ФСИН и ФСБ право «поголовно избивать» их.

С этой целью, по его словам, сотрудники колоний занимаются провокациями. «В иркутской колонии № 2, куда сегодня прокурор по надзору выехал, там несколько дней назад была провокация со стороны сотрудников, которые специально оскорбляли заключенного, чтобы он якобы совершил нападение, чтобы потом эту видеозапись показывать по всем телеканалам», — цитирует правозащитника издание.

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Осечкин отметил, что такая же ситуация возникла в Приморье — после успешной провокации в колонию впустили спецназ ФСИН и ФСБ, бойцы избили более 150 человек, 16 серьезно пострадали, один человек погиб из-за отсутствия медицинской помощи спустя сутки после избиения. Еще один человек, по данным правозащитника, был изнасилован.

5 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. По утверждению правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видеозаписей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. Позднее стали появляться другие записи с пытками заключенных. Возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. По данным «Интерфакса», причиной стал резонанс вокруг ситуации с пытками в колониях. Новым руководителем ведомства глава государства назначил заместителя министра внутренних дел генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева.

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Леонид Микуляк
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