Названо условие проведения еще одной Олимпиады в России

Министр спорта Олег Матыцин: у России есть планы провести еще одни Олимпийские игры

Министр спорта Олег Матыцин назвал условие проведения еще одной Олимпиады в России. Его цитирует РИА Новости.

«У нас мощная спортивная держава, с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр еще», — заявил Матыцин. Он отметил, что это будет возможно при определенном политическом решении.

В августе о планах провести в стране летнюю Олимпиаду-2036 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Принять Игры, по его словам, могут Казань или Санкт-Петербург.

В 2014 году зимняя Олимпиада прошла в Сочи. Это были первые Игры на территории России. В 1980 году летняя Олимпиада проводилась в Москве.