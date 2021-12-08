Подсчитано число отвергнутых Украиной соглашений и меморандумов в рамках СНГ

Украина отвергла примерно 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

При этом, отметил дипломат, Киев разделяет политику и реальную выгоду. Поэтому, несмотря на взятый курс по сворачиванию участия в деятельности СНГ, Украина среди прочего продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли.

Украина начала процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ после государственного переворота в феврале 2014 года. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.

Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении СНГ о воздушном пространстве, соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля 2020 года Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ, а в ноябре 2020-го прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

