Пеле госпитализировали

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле вновь оказался в больнице. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, 80-летний бразилец был госпитализирован в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли толстой кишки. Отмечается, что состояние Пеле стабильно, его планируют выписать в ближайшие несколько дней.

В сентябре экс-спортсмену провели операцию по удалению опухоли. После процедуры говорилось, что состояние бразильца резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. В октябре он выписался из больницы и начал проходить курс химиотерапии.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.