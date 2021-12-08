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Пеле госпитализировали

Reuters: экс-футболиста сборной Бразилии Пеле госпитализировали для лечения опухоли

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле вновь оказался в больнице. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, 80-летний бразилец был госпитализирован в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли толстой кишки. Отмечается, что состояние Пеле стабильно, его планируют выписать в ближайшие несколько дней.

В сентябре экс-спортсмену провели операцию по удалению опухоли. После процедуры говорилось, что состояние бразильца резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. В октябре он выписался из больницы и начал проходить курс химиотерапии.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Анастасия Борисова
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