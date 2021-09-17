Пеле снова оказался в реанимации

Звезде бразильского футбола Пеле стало хуже после операции по удалению опухоли

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле снова оказался в отделении интенсивной терапии и реанимации. Об этом сообщает Reuters.

80-летний ветеран и звезда мирового футбола проходит лечение в госпитале Сан-Паулу. Во вторник он покинул отделение терапии. Сейчас же состояние Пеле ухудшилось.

6 сентября стало известно, что Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии рассказал в своем Instagram.

31 августа сообщалось, что бразилец находится в госпитале. Пеле заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).