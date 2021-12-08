Российские военные перейдут на багги

Подразделения российских разведчиков, десантников и морских пехотинцев перейдут на сверхлегкие автомобили. В Минобороны России работают над организационно-штатной структурой новых подразделений, которые получат багги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Новые машины получат разведывательные подразделения Сухопутных войск, десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морские пехотинцы береговых войск Военно-морского флота России (ВМФ).

Источники издания отметили, что для десантников создадут новые модели багги. Подразделения ВДВ получат легкие машины огневой поддержки с пулеметами, гранатометами и огнеметами, а также багги с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Подразделения материально-технического обеспечения оснастят багги для перевозки запасных частей и припасов, а зенитчиков вооружат машинами с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) для борьбы с воздушными целями.

В ноябре журнал «Арсенал Отечества» сообщил о создании новой модификации вертолета Ми-8 для ВДВ. Машина обеспечит высадку десанта, огневую поддержку и перевозку легкого автомобиля.

В сентябре десантники задействовали багги «Сармат-2» в ходе учений «Запад-2021». Машина получила открытый кузов и полноприводное шасси. «Сармат-2» может нести пулемет «Корд» и гранатомет АГС-17 «Пламя». Унифицированный плавающий автомобиль разработали в рамках опытно-конструкторской работы «Стрела».