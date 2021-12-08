Сенатор назвал бесполезным шантаж санкциями против «Северного потока-2»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бесполезным шантаж санкциями против газопровода «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

«Не надо шантажировать Россию "Северным потоком" в связи с Украиной, это бесперспективно», — заявил сенатор. Он подчеркнул, что проект является коммерческим и больше выгоден Германии. При этом Россия не является участником конфликта внутри Украины и не готовится к вторжению, подчеркнул Джабаров.

США ожидают, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен в случае, если Россия вторгнется на Украину, заявила ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она отметила, что США уже консультируются с новым правительством Германии по этому поводу. От его позиции зависит реализация проекта.

До этого Госдепартамент заявил, что Германия готова принять серьезные меры против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину. При этом оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против проекта.