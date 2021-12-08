Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Россиянин Андрей Василевский стал вторым вратарем в истории НХЛ с 60 победами за год

Российский голкипер Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — он стал вторым по количеству побед за календарный год вратарем. Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский одержал 60 побед в регулярном сезоне и плей-офф в 2021 году. Рекорд принадлежит Марку-Андре Флери из «Питтсбург Пингвинс». Канадский вратарь выиграл за 2009 год 62 матча.

8 декабря «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Василевский отразил 21 бросок из 23.

8 октября стало известно, что Василевский одним из первых вошел в состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине. Также в команду попали нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров.