Белоруссия попросила Россию выдать автора экстремистских каналов

Следственный комитет (СК) Белоруссии попросил Россию экстрадировать администратора экстремистских Telegram-каналов, задержанную ранее в Санкт-Петербурге. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Уроженка Витебска администрировала три оппозиционных Telegram-канала. Российские правоохранители задержали ее 1 ноября 2021 года.

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В ведомстве заявляют, что гражданка Белоруссии, действуя с другими лицами, «собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя».

Против нее возбуждены дела по пяти статьям уголовного кодекса Белоруссии, которые объединены в одно производство. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.

В июле КГБ Белоруссии объявил, что приступил к широкомасштабной операции по зачистке от «радикально настроенных лиц». Замначальника следственного управления Константин Бычек заявил, что установлены личности участников «деструктивных чатов» в Telegram, в которых шла «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».