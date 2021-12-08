На зарплаты бюджетникам в России выделили более 12 миллиардов рублей

Российские власти выделили свыше 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — констатировал глава кабмина. Он поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль и проследить, чтобы деньги дошли до адресатов во всех регионах страны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.

В конце ноября Путин допустил новые меры поддержки граждан. «Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — заявил Путин. По словам президента, запланированные меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.