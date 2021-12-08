«Зенит» забил «Челси» два гола за три минуты в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» после первого тайма повел в счете с лондонским «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча проходит в Петербурге. На момент написания заметки хозяева ведут со счетом 2:1. На третьей минуте отличился нападающий лондонцев Тимо Вернер. Затем сине-бело-голубые забили два гола за три минуты: на 38-й минуте сравнял счет полузащитник Клаудиньо, а на 41-й вывел команду вперед форвард Сердар Азмун.

Перед матчем болельщики освистали преклонивших колено футболистов обеих команд. Зрители на трибунах стадиона отрицательно восприняли акцию в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

После пяти матчей сине-бело-голубые занимали третье место в группе Н. Они потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сыграют в Лиге Европы.