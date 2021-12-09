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Rocket Lab запустила 109-й спутник

Rocket Lab на ракете Electron запустила два космических аппарата BlackSky

Фото: ROCKET LAB USA

Сверхлегкая ракета Electron вывела на околоземную орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли в интересах оператора BlackSky, сообщает компания Rocket Lab.

Пуск носителя состоялся с площадки, расположенной на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Rocket Lab отмечает, что всего за историю своего существования запустила 109 спутников.

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В марте компания сообщила о планах создания многоразовой средней ракеты Neutron, предназначенной для запуска на низкую околоземную орбиту около 8 тонн полезной нагрузки. Тогда же ТАСС отметил, что планируемый носитель имеет ту же грузоподъемность, что и российский одноразовый «Союз-2.1б».

В ноябре 2020 года вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень орбитальной ракеты после пуска.

В настоящее время Rocket Lab располагает одноразовой сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки. Носитель создан с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать его. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

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Иван Потапов
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