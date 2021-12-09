Попова назвала преобладающий штамм коронавируса в России

В России по-прежнему преобладает дельта-штамм коронавируса. Его назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Попова предупредила об ужесточении контроля на границах России из-за появления омикрон-штамма коронавируса. При этом она отметила, что о закрытии границ речи не идет.

За последнюю неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 11 процентов. Такие цифры привел глава Минздрава Михаил Мурашко. В российских стационарах свободно 25 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Более 660 тысяч россиян лечатся амбулаторно, еще 168 тысяч находятся в стационарах.