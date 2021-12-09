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Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7

Причиной инцидента с самолетом S7 названа неполная обработка фюзеляжа от обледенения

Фото: РИА Новости

Федеральное агентство воздушного транспорта назвало официальную причину инцидента с обледенением самолета рейса авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске. Об этом пишут «Известия».

По данным авиавластей, при подготовке к полету в магаданском аэропорту была произведена неполная обработка самолета от обледенения: антиобледенительной жидкостью облили только поверхности крыла и стабилизатора самолета. «Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось, что во время стоянки самолета в течение 2,5 часов в условиях выпадения ливневого дождя привело к скоплению на верхней поверхности фюзеляжа большого количества снега», — пояснили в Росавиации.

В ведомстве добавили, что после того, как был включен обогрев лобовых стекол, снег начал таять. В условиях низкой температуры в передней части фюзеляжа перед приемниками полного давления (ППД) начал образовываться слой намерзшего льда.

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«Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока (нарушению его ламинарности) при входе в ППД после взлета самолета, что привело к переходу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее в декабре генеральный директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов прокомментировал инцидент с обледенением самолета авиакомпании S7. По его словам, в воздушной гавани лайнеры обрабатывают только качественной антиобледенительной жидкостью и все сотрудники аэровокзала во время работы соблюдают установленные правила, нормы и технологии.

2 декабря самолет авиакомпании S7, следовавший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за обледенения двигателей.

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Валентина Процкова
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