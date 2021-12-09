Россияне раскрыли реальную обстановку в ЮАР после выявления омикрон-штамма

Российские туристы Светлана Ахмадеева и Иван Двоеглазов, путешествующие по ЮАР, раскрыли реальную обстановку в стране после выявления там омикрон-штамма COVID-19. Сведениями они поделились со специалистами портала E1.

По словам Ахмадеевой, в конце сентября они добрались до Южной Африки. «Спустя два месяца в директ нашего Instagram стали приходить волнительные сообщения от подписчиков из разных стран. Звонят родственники и с тревогой говорят: "У нас тут такие страсти показывают про Африку! Как у вас дела?"» — рассказала она и добавила, что была удивлена подобными новостями, поскольку в ЮАР было «все ровно».

Девушка заявила, что местные жители не думают о новом штамме, а продолжают наслаждаться погодой и купаться в океане. «Во всем мире паника, а у нас живая музыка, танцы и предпраздничный шопинг, — призналась туристка. — У нас локдауна нет».

Также россиянка отметила, что в ЮАР защитная маска необходима только при входе в торговые центры, аптеки и клиники, а большинство людей ее используют не из страха перед заболеванием, а потому что их обязали.

«В то время как по новостям по всему миру вещают, что у нас тут опасный омикрон гуляет и готов посшибать всех наповал, мы наслаждаемся свободой и человеческими взаимоотношениями. Такими, какие они были до времен коронавирусной эпохи», — заключила Ахмадеева.

Ранее в декабре российская туристка, вернувшаяся из ЮАР, показала на видео условия размещения в карантинном обсерваторе. Женщину поселили в индивидуальном боксе, состоящем из нескольких комнат. «Это мой дом на ближайшие две недели — отдельный бокс», — рассказала она.

26 ноября стало известно, что в Европу пришел новый штамм коронавируса, который обозначается как B.1.1.529. Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия. По словам министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрука, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19.