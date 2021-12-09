Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Часть россиян без QR-кода захотели оставить без компенсации за авиабилеты

Перевозчики захотели оставить пассажиров, не имеющих QR-кодов, без денежной компенсации

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Часть российских туристов, не имеющих QR-кодов, захотели оставить без компенсации за приобретенные авиабилеты. Об этом пишет газета «Ведомости».

С подобной инициативой выступили представители авиакомпаний на встрече с депутатами комитета по транспорту Госдумы во вторник, 7 декабря. Перевозчики предложили возвращать денежные средства только тем пассажирам, кто купил проездные документы по более дорогому возвратному тарифу.

Уточняется, что текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у туриста авиакомпания обязана отказать ему в перевозке и вернуть полную стоимость билета в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Материалы по теме:
«Это выглядит как насмешка над людьми» Истории россиян, которые лишились путевок в Турцию и не знают, как вернуться в Россию
«Это выглядит как насмешка над людьми»Истории россиян, которые лишились путевок в Турцию и не знают, как вернуться в Россию
18 апреля
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
12 ноября

Свои предложения перевозчики представят после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода. Согласно опросу, сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента россиян.

12 ноября на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые вводят правила поездок в транспорте по QR-кодам. Начиная с отдельно утвержденной даты у пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Украинский посол попросил Германию устроить России «холодный душ»
Диетолог назвала помогающий понизить уровень холестерина суп
Apple остановила производство iPhone
Россию вытеснили из десятки лидеров по росту цен на жилье
Стало известно о жертвах в ходе нового столкновения сил Армении и Азербайджана
Женщина запретила свекрови оставаться с внучкой наедине по одной причине
В деле самого разыскиваемого преступника России появился новый эпизод
Пентагон опроверг расширение военного присутствия на Украине из-за России
Отказ россиян от инвестиций объяснили отсутствием денег
В России стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter