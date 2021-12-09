Часть россиян без QR-кода захотели оставить без компенсации за авиабилеты

Часть российских туристов, не имеющих QR-кодов, захотели оставить без компенсации за приобретенные авиабилеты. Об этом пишет газета «Ведомости».

С подобной инициативой выступили представители авиакомпаний на встрече с депутатами комитета по транспорту Госдумы во вторник, 7 декабря. Перевозчики предложили возвращать денежные средства только тем пассажирам, кто купил проездные документы по более дорогому возвратному тарифу.

Уточняется, что текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у туриста авиакомпания обязана отказать ему в перевозке и вернуть полную стоимость билета в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Свои предложения перевозчики представят после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода. Согласно опросу, сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента россиян.

12 ноября на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые вводят правила поездок в транспорте по QR-кодам. Начиная с отдельно утвержденной даты у пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.