Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Легия
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
Лига Европы|Группа C. 6-й тур
Лион
Сегодня
20:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Группа А. 6-й тур
ЦСКА С
Сегодня
20:45 (Мск)
Рома
Лига конференций|Группа C. 6-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Локомотив М
Лига Европы|Группа E. 6-й тур
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига Европы|Группа E. 6-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Динамо З
Лига Европы|Группа H. 6-й тур
Спорт

Черчесов прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Польши

Черчесов о предложении возглавить сборную Польши: никто со мной официально не разговаривал

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слухи о предложении возглавить команду Польши. Его цитирует «Матч ТВ».

«Я очень не люблю, когда в воздухе витает то, чего на самом деле нет. Со мной на эту тему никто официально не разговаривал», — заявил Черчесов. Он отметил, что у сборной Польши есть хороший тренер, и пожелал команде решить поставленные перед ней задачи.

Черчесов предположил, что слухи пошли после того, как его заметили на VIP-трибуне рядом с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой на матче «Легии» с английским «Лестером» в Лиге Европы. «Мы вообще в первый раз друг друга видели», — заметил специалист.

7 декабря пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг слухи о приглашении Черчесова. Он заявил, что в команде не думали о смене главного тренера.

1 ноября сообщалось, что Черчесов провел встречу с руководством польского футбола. Отмечалось, что российский специалист получил предложение возглавить европейскую сборную в том случае, если полякам не удастся отобраться на чемпионат мира-2022.

Черчесов покинул сборную России после чемпионата Европы. Команда под его руководством не сумела выйти из группы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Россиян предупредили о риске лишиться мест на кладбищах
На Камчатке у заходившего на посадку самолета развалилось шасси
В Петербурге арестовали владельца «Рив Гош»
Россияне рассказали о денежных ожиданиях от нового года
Политтехнолог назвал условие соблюдения Украиной Минских соглашений
Друзья отправились плавать на досках и встретили трехметровую многотонную рыбу
Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту состояния
Россия подготовила к применению почти все наземное ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter