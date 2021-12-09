Удивительную форму 36-летнего Роналду объяснили

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.

Спортсмен заявил, что причиной идеальной формы 36-летнего Роналду являются постоянные тренировки и желание становиться лучше. «Он всегда держал рядом с собой мяч, даже в раздевалке, прямо перед выходом на поле. Он первым приезжал на тренировки и уезжал с них последним. Люди говорят, что его игра великолепна в 36 лет, но я считаю, что это закономерный результат, ничего удивительного», — подчеркнул Сун.

3 декабря новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форме Роналду. Он заявил, что никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме.

Сун и Роналду играли вместе за МЮ с 2005-го по 2009-й. Вместе они трижды побеждали в Английской премьер-лиге и выиграли Лигу чемпионов.