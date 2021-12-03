Новый тренер «Манчестер Юнайтед» оценил форму 36-летнего Роналду

Тренер «МЮ» Рангник: никогда не видел игрока возраста Роналду в такой физической форме

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форме Криштиану Роналду. Его слова приводит в Twitter Football Daily.

«Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме», — признался специалист. Тренер назвал 36-летнего португальца потрясающим профессионалом и отметил, что тот по-прежнему с легкостью решает исход матчей. Рангник также положительно оценил, что при этом развивается не только один футболист, но и команда в целом.

2 декабря Роналду оформил дубль в матче Английской премьер-лиги против «Арсенала». Эти мячи стали 800-м и 801-м в его карьере. Всего на счету футболиста 686 голов за мадридский «Реал», «Ювентус», «Спортинг» и МЮ и еще 115 — за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022. 36-летний футболист стал первым игроком «МЮ», кому удалось это достигнуть.