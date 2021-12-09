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Спорт

Массовая драка юных российских хоккеистов попала на видео

Хоккеисты детских хоккейных команд устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Хоккеисты тольяттинского «Волгаря» и самарской «Кометы» устроили массовую драку во время матча. Видео появилось в Telegram-канале Baza.

Потасовка произошла на детском турнире в Тольятти между игроками 2009 года рождения. В драке приняли участие все находящиеся на льду юные спортсмены. Сначала их попытались разнять арбитры, затем к ним присоединились тренеры. О наказании для команд пока не сообщается.

Встреча завершилась победой «Волгаря» со счетом 4:1. В первом матче между командами сильнее также оказались тольяттинцы, выигравшие в серии буллитов со счетом 5:4.

5 ноября хоккеисты детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира в Сочи. Хозяева набросились на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который одобрял потасовку.

Анастасия Борисова
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