Юные российские хоккеисты устроили массовую драку

Хоккеисты детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира в Сочи. Видео доступно на YouTube-канале «Якутия. Инфо».

Мать одного из юных спортсменов рассказала РИА Новости, что сочинцы набросились на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который ликовал и одобрял потасовку. Отмечается, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь. «Били в спину, голову, пинали коньками», — описала произошедшее женщина.

Встреча завершилась победой «Сочи». По итогам случившегося санкции к команде применены не были.