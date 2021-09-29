Футболисты из Ингушетии избили судей после матча

Футболисты клуба из Ингушетии «Ангушт» устроили массовую драку после матча любительского чемпионата России против «Энергетика». Об этом сообщается на сайте Союза федераций футбола Южного федерального округа.

Конфликт произошел в конце встречи. Главный судья Сергей Смирнов удалил игрока «Ангушта» Бекхана Алиева за нецензурные высказывания, из-за чего тот бросил в помощника арбитра снятый с руки бинт. Затем футболисты команды окружили Смирнова, Магомед Балаев дважды ударил его по лицу, а Руслан Зязиков сзади нанес два удара ногой и рукой. Драку остановили сотрудники правоохранительных органов, взявшие судей под охрану.

После этого футболисты «Ангушта» спровоцировали потасовку с игроками соперника. К ним присоединились и болельщики.

В результате Алиева дисквалифицировали на два года, Балаева и Зязикова – на год. Остальные игроки, которые участвовали в массовой драке, были отстранены на шесть матчей.