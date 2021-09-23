Фанаты французских клубов устроили массовую драку на стадионе после матча

Фанаты «Марселя» и «Анже» подрались на стадионе после окончания матча чемпионата Франции

Поклонники французских «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку на стадионе после окончания встречи команд в рамках седьмого тура чемпионата страны. Видео инцидента опубликовано на канале Patrice Normand на YouTube.

В потасовку оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, но некоторым фанатам удалось приникнуть на поле. В ходе беспорядков было повреждено оборудование стадиона. Встреча прошла в среду, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:0.

15 сентября беспорядки произошли в другом матче чемпионата Франции — между «Лансом» и «Лиллем». Тогда фанаты команд устроили драку на поле и трибунах в перерыве поединка.