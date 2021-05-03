Появилось видео массовой драки футболистов в матче чемпионата Франции

At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO— Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) May 2, 2021
Футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после окончания матча 35-го тура чемпионата Франции. Видео инцидента в Twitter опубликовал пользователь Enock Essel Niccolo Makaville.
Инцидент произошел после финального свистка. По итогам потасовки главный арбитр встречи удалил по два игрока из каждой команды.
Встреча прошла в воскресенье, 2 мая, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лиона». Российский полузащитник Монако Александр Головин не принимал участия в поединке из-за заражения коронавирусом.