Матч между молодежками «Ахмата» и «Локомотива» завершился массовой дракой

Матч между футболистами грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» в молодежном чемпионате России завершился массовой дракой. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в концовке встречи после того, как «Локомотив» забил пятый мяч в ворота соперника. Судья показал одному из игроков грозненцев вторую желтую карточку, после чего на арбитра было оказано физическое воздействие и развязалась потасовка. В результате драки были удалены еще два игрока «Ахмата».

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «железнодорожников». Материалы инцидента были переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Ахмат» завершил сезон на шестом месте, набрав 46 очков. «Локомотив» расположился на пятом месте с 53 очкам. Чемпионом стал московский ЦСКА — 65 очков.

В октябре 2019 года игроки молодежки «Ахмата» развязали драку с соперниками из тульского «Арсенала». Когда игроки начали драться, на поле выбежали запасные и другие члены обеих команд. В результате судья удалил Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова у «Ахмата» и Никиту Мельникова у «Арсенала».