В матче российских хоккейных команд произошла массовая драка

Игроки «Атланта» и «Сахалинских акул», выступающих в Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), устроили массовую драку. Ролик опубликован в Instagram команды из Южно-Сахалинска.

Инцидент произошел в матче Кубка главы городского округа Ступино. Конфликт начался после удаления одного из игроков «Сахалинских акул». В игре наступила пауза, во время которой между хоккеистами произошел конфликт, переросший в драку.

Судьи не сразу разняли спортсменов, а затем потратили около 10 минут, чтобы выписать всем участникам потасовки штрафы. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Атланта».

