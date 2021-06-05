Боец вспомнил о победе в уличной драке вместе с футболистом сборной России

Боец Гаджи Наврузов вспомнил о том, как участвовал в уличной драке вместе с футболистом грозненского «Ахмата» и сборной России Андреем Семеновым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С Андреем Семеновым гуляли — дрались вдвоем, на нас напали. В Хабаровске шли то ли из ресторана, то ли из кафе. Мы зацепились с какими-то ребятами. Их вроде больше было, 4-5 человек. Произошла драка, мы их побили. Мы же спортсмены все-таки», — рассказал Наврузов.

В прошлом Наврузов профессионально занимался футболом. Описываемая им история произошла, когда они вместе с Семеновым находились на сборах команды «СКА-Хабаровск».

32-летний Наврузов выступает в тяжелом весе. В данный момент он представляет лигу кулачных боев Top Dog. На его счету пять побед в пяти поединках.

Семенов перешел в «Ахмат» в 2014 году. Тогда же он был впервые вызван в сборную России. Защитник попал в состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

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