Футболист сборной России отреагировал на драку игроков «Ахмата» и «Локомотива»

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов отреагировал на драку с участием футболистов грозненской команды и московского «Локомотива» в игре молодежного первенства. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он рассказал, что видел видеозапись инцидента. По мнению Семенова, в футболе не должно происходить подобных вещей. Игрок также отметил, что один из участников конфликта — Лечи Садулаев — часто привлекается к тренировкам с основным составом и выглядит там адекватным, порядочным парнем.

Ранее в пятницу, 28 мая, «Ахмат» отстранил от тренировок Садулаева, а также еще двоих участников потасовки — Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева. Игроков также не вызовут на подготовительные сборы первой команды.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Локомотива». Драка произошла в концовке встречи после пятого забитого мяча в ворота грозненцев. Футболист «Ахмата» получил красную карточку перед розыгрышем с центра поля. Потасовка началась после того, как на рефери встречи было оказано физическое воздействие.