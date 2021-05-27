Появилось видео драки молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»

В сети появилось видео драки между футболистами молодежных команд «Локомотива» и «Ахмата». Ролик доступен в Telegram-канале издания Baza.

Драка произошла в концовке встречи после пятого забитого мяча в ворота грозненцев. Футболист «Ахмата» получил красную карточку перед розыгрышем с центра поля. Потасовка развязалась после того, как на рефери встречи было оказано физическое воздействие.

Встреча молодежного первенства завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Об инциденте уже сообщили в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС).