Российские футбольные фанаты устроили массовую драку

Фанаты футбольных клубов «Ростов» и «Локомотив» устроили массовую драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео доступно в Telegram-канале Baza.

По информации источника, инцидент произошел в ростовском баре «Пинта». По итогам случившегося сотрудники полиции никого не задержали, были госпитализированы два человека — с сотрясением мозга и другими травмами.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» завершился со счетом 0:0. После семи туров ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Железнодорожники располагаются на девятом месте с девятью очками. Лидирует петербургский «Зенит» — 16 очков.

6 сентября в Брянске произошла массовая драка с участием болельщиков московского «Спартака». В столкновение вмешались сотрудники полиции. По итогам драки один из фанатов красно-белых остался лежать на земле без сознания и был доставлен в больницу.