Массовая драка с участием болельщиков «Спартака» в Брянске попала на видео

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В Брянске произошла массовая драка с участием болельщиков московского «Спартака», которая попала на видео. Об этом сообщает портал «Городской».

Инцидент произошел на улице Дуки в Советском районе города. В столкновение вмешались сотрудники полиции. По итогам драки один из фанатов красно-белых остался лежать на земле без сознания. Его доставили в больницу. Кто был зачинщиком конфликта — не уточняется.

Фанаты «Спартака» приехали в Брянск на выездной матч второй команды красно-белых против местного «Динамо» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В итоге встреча, запланированная на 5 сентября, не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля.

31 августа фанаты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» разгромили одно из столичных кафе. Инцидент произошел после встречи команд в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).