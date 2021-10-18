Игроки клубов КХЛ устроили массовую драку на первой секунде матча

Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на первой секунде матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был прерван на первой секунде из-за массовой драки. Видео инцидента опубликовано в Twitter лиги.

Столкновение в формате три на три началось сразу после стартового вбрасывания в поединке между «Сочи» и омским «Авангардом». В рукопашной со стороны сочинцев участвовали Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев. Им противостояли омичи Павел Дедунов, Никита Комаров и Илья Каблуков.

Все участники дрались без перчаток и получили пятиминутный штраф. Игра прошла в понедельник, 18 октября, и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».