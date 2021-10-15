Финские власти запретили двум игрокам СКА участвовать в матче КХЛ

Хоккеисты СКА Зыков и Цицюра пропустят матч с «Йокеритом» по решению финских властей

Нападающим петербургского СКА Валентину Зыкову и Владиславу Цицюре запретили участвовать в выездной игре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского «Йокерита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такое решение приняли местные власти. По санитарным нормам Финляндии, въезжающие должны пройти тест на антитела к коронавирусу. Это касается тех, кто не вакцинирован. У двоих хоккеистов СКА уровень антител оказался недостаточным, поэтому им запретили въезд в страну.

29 сентября аналогичный случай произошел с шестью хоккеистами «Ак Барса», им по той же причине запретили играть на выезде с «Йокеритом». В итоге казанцы уступили в овертайме (3:4), а запасным вратарем на матч был заявлен полевой игрок.

Встреча СКА с «Йокеритом» пройдет в пятницу, 15 октября, в Хельсинки. Матч начнется в 19:30 мск.