Финские власти запретили шести хоккеистам «Ак Барса» играть в матче КХЛ

Шесть хоккеистов «Ак Барса» пропустят матч КХЛ с «Йокеритом» по решению финских властей

Власти Финляндии не допустили шесть хоккеистов казанского «Ак Барса» к выездному матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита». Об этом решении сообщает «Бизнес Online».

Речь идет о вратарях Артуре Ахтямове и Шамиле Валиуллине, защитнике Кристиане Хенкеле, а также нападающих Джордане Уиле, Дмитрии Воронкове и Пере Линдхольме. По информации источника, запрет связан с несоответствием действий игроков санитарному регламенту, принятому в Финляндии. Других подробностей не приводится.

В пресс-службе «Ак Барса» в интервью РИА Новости подтвердили, что часть игроков не допущена к матчу. В клубе подчеркнули, что команда продолжает подготовку к поединку.

Игра с «Йокеритом» пройдет в Хельсинки в среду, 29 сентября. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени. «Йокерит» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции в Восточной конференции.