Канадец из КХЛ восхитился Россией

Канадский хоккеист, нападающий «Ак Барса» Джордан Уил поделился впечатлениями о жизни в России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Хоккеист восхитился страной, отметив, что ему особенно понравилась казанская кухня. Ему пришлись по вкусу треугольники с мясом и картошкой и десерты. При этом Уил нашел и блюда, которые можно встретить в Америке, что вызвало у него удивление. Также хоккеист признался, что Казань — подходящий город для жизни. «Это прекрасное место, которое хочется показать своей девушке. Надеюсь, она скоро сюда приедет», — сказал хоккеист.

Уил перешел в «Ак Барс» летом 2021 года. Ранее канадский нападающий выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Филадельфию Флайерс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Монреаль Канадиенс».

«Ак Барс» пять раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина. Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб проведет 2 сентября против финского «Йокерита».