Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Милуоки Бакс
Милуоки
Завтра
04:00 (Мск)
Финикс Санз
Финикс
НБА - плей-офф • Финал. 6-й матч
Барселона
Барселона, Испания
Завтра
20:00 (Мск)
Химнастик
Таррагона, Испания
Товарищеские матчи (клубы) • Товарищеские матчи
Сочи
Сочи, Россия
22 июля
19:00 (Мск)
Кешля
Баку, Азербайджан
Лига конференций • 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Химки
Химки
24 июля
17:30 (Мск)
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Локомотив М
Москва
24 июля
20:00 (Мск)
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Рубин
Казань
24 июля
20:00 (Мск)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Последние новости
МИД рассказал о последствиях выхода России из Договора по открытому небу
ООН поздравила Безоса с полетом в космос и призвала бороться с голодом
В МИД России пообещали выполнять обязательства по Договору об открытом небе
В Госдепе пообещали Кубе санкции
Белый дом рассказал о переговорах с Германией по «Северному потоку-2»
Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и Алиева
В Подмосковье годовалая девочка госпитализирована с тяжелыми ножевыми ранениями
Польша обвинила Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира»
Украинские телеканалы обвинили в показе фильмов и сериалов на русском языке
Новости партнеров
Прослушать новость

Первый в истории игрок клуба НХЛ совершил каминг-аут

Перейти в «Мою Ленту»
Люк Прокоп
Люк Прокоп
Фото: @lukeprokop_6

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люк Прокоп в Twitter совершил каминг-аут.

Канадец стал первым в истории игроком клуба НХЛ, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Прокоп заявил, что не решился бы на этот шаг, если бы не поддержка со стороны семьи и друзей. «Мы сделаем все, чтобы доказать, что хоккей — спорт для всех», — подытожил 19-летний спортсмен.

После признания игрока НХЛ объявила о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям. Компании были выбраны самим хоккеистом.

«Нэшвилл» выбрал Прокопа на драфте прошлой осенью, а в декабре заключил с ним трехлетнее соглашение.

19 июля стало известно, что на Олимпийских играх в Токио примет участие рекордное количество ЛГБТ-спортсменов. На соревнования поедут 142 атлета, открыто заявивших о своей ориентации. Больше всего ЛГБТ-спортсменов — в команде США, где их насчитывается 34 человека.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов
Призер чемпионата мира по фигурному катанию совершил каминг-аут
Британский футболист рассказал о геях в АПЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 июня

«С такой игрой нельзя мечтать о победе»

Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
07:5717 июля

Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

06:2617 июля

В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавируса

00:0517 июля

Игнашевич попал в число кандидатов в помощники нового главного тренера сборной

Спорт00:22 4 июня
Хоккеисты сборной России

«Это фантастическое позорище»

Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
22:5516 июля

РФС предложили пригласить бывшего тренера «Спартака» руководить сборной

21:3916 июля

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет в России

21:0316 июля

Порье подарили подвеску в виде нокаутированного Макгрегора

Спорт00:02 1 июня

«Он разрушил свою жизнь».

Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
19:5816 июля

Найдена записка пропавшего в Японии тяжелоатлета из Уганды

18:2116 июля

Овечкин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию

17:2916 июля

Аршавин нашел позитив в выступлении сборной России на Евро

Россия
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
Китайцы застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Пекин ответил на обвинения ЕС и НАТО в кибератаках
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
В Бразилии сестер-близняшек убили в прямом эфире Instagram
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Французский истребитель разбился в Мали
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Из главной кубышки России выделят деньги на самолеты
Китай собрался спасать экономику торговлей данными граждан
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
EU Reporter отметил восстановление иранской нефтедобычи и экспорта
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
В Китае начали отключать электричество из-за его нехватки
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе
Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Сюзанна Масси и Рональд Рейган«Я не позволяла завербовать себя»
Как советница президента Рейгана дружила с КГБ и помогла наладить отношения США и СССР?
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
ИРИ объявил о начале приема заявок на создание контента в 2022 году
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Ивлеева и Галич раскрыли настоящую причину конфликта
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Познер высказался о «золотом дворце» задержанного главы ставропольского ГИБДД
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Личные данные пользователей «Умного голосования» слили в сеть
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста обвинила похудевшую сестру в попытке ее затмить
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Британский писатель перенес операцию на сердце и потерял память
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Обезьяна пристрастилась к алкоголю, забралась в винный магазин и напилась
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Школьница пожаловалась на проблемы с глотанием и умерла от рака головного мозга
Все материалы
В Германии затопило автосалон с новыми Porsche
Детально изучаем Volvo V60 Cross Country на длительном тесте
Ездим далеко, ищем конкурентов и считаем расходы
АвтоВАЗ представит пять новинок за четыре года
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Невинномысске начнут производить медицинский кислород
В Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку
В Торжке создадут центр культурно-туристического развития
В Белгороде пройдет первый органный фестиваль под открытым небом
Туляки своими силами спасли исторический памятник
Все материалы