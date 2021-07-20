Первый в истории игрок клуба НХЛ совершил каминг-аут

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люк Прокоп в Twitter совершил каминг-аут.

Канадец стал первым в истории игроком клуба НХЛ, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Прокоп заявил, что не решился бы на этот шаг, если бы не поддержка со стороны семьи и друзей. «Мы сделаем все, чтобы доказать, что хоккей — спорт для всех», — подытожил 19-летний спортсмен.

После признания игрока НХЛ объявила о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям. Компании были выбраны самим хоккеистом.

«Нэшвилл» выбрал Прокопа на драфте прошлой осенью, а в декабре заключил с ним трехлетнее соглашение.

19 июля стало известно, что на Олимпийских играх в Токио примет участие рекордное количество ЛГБТ-спортсменов. На соревнования поедут 142 атлета, открыто заявивших о своей ориентации. Больше всего ЛГБТ-спортсменов — в команде США, где их насчитывается 34 человека.