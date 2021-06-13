Призер чемпионата мира по фигурному катанию совершил каминг-аут

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию, канадец Поль Пуарье совершил каминг-аут. Его слова приводит Glory.

Спортсмен заявил, что почувствовал желание рассказать о себе как о личности во время пандемии коронавируса, когда он не имел возможности выступать. «Я не говорил о том, что я — спортсмен-гей. У меня было ощущение, что моя личная жизнь – это личная жизнь», — отметил он, добавив, что теперь он понял, как важно бороться со стереотипами.

29-летний Пуарье выступает в танцах на льду. В паре с Ванессой Крон он становился чемпионом Канады и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. Вместе с Пайпер Гиллес канадец завоевал бронзу мирового первенства 2021 года.

В мае прошлого года французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, совершил каминг-аут. Сизерон заявил, что многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей, хотя он долгое время сопротивлялся. По словам спортсмена, его решение поможет ЛГБТ-сообществу, но, с другой стороны, может затмить его победы.